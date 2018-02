Polemica sul porta a porta ad Alassio, Vinai: “Nessun aumento sulla tassa rifiuti, anzi, diminuzioni”

Alassio. “Nessun aumento ma, anzi, diminuzioni. E l’introduzione del porta a porta ha consentito il potenziamento del servizio”.

Nel day after dell’ennesimo, infuocato consiglio comunale ad Alassio, l’assessore all’ambiente Angelo Vinai è ritornato sull’argomento relativo alla gestione dei rifiuti, che ieri, tra i banchi del parlamentino alassino, ha dato vita ad un accesso botta e risposta tra lo stesso assessore e i consiglieri di minoranza Galtieri e Olivieri.

Vinai ha rivendicato la bontà del suo operato snocciolando i numeri positivi ottenuti attraverso il nuovo servizio di raccolta rifiuti: “Rispetto al 2017 c’è stata una riduzione dei costi di gestione dei rifiuti nel suo complesso, come si rileva dal piano finanziario Tari, di 180 mila euro, legata alla diminuzione del conferimento in discarica degli Rsu per l’anno 2017, rispetto al 2016, pur consentendo al Comune di effettuare per l’anno in corso dei servizi aggiuntivi volti ad incrementare la qualità e quantità del servizio alla cittadinanza”.

“Questa diminuzione dei costi, nel suo complesso, ha permesso una diminuzione delle tariffe al metro quadro per il 2018, di circa il 2 per cento (per la precisione 1,75 per cento) rispetto all’anno 2017”, ha concluso Vinai.