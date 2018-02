Plodio piange la scomparsa dell’alpino e volontario Angelo Broglio

Plodio. Una comunità in lutto per la perdita di un uomo che si è speso molto per il paese e il sociale. Angelo Broglio, 73 anni, era membro del gruppo Alpini di Plodio, nonchè della corale Alta Valle Bormida delle penne nere, e, in passato, si era impegnato per anni anche in seno alla Pro loco, presieduta per un mandato dal figlio Alessandro.

“Plodio ha perso un’altra persona preziosa, che non si è mai tirata indietro quando c’era bisogno di collaborazione”, ha commentato il sindaco, Gabriele Badano, ricordando Broglio anche come volontario della Protezione civile.

La sezione provinciale Ana ha espresso il suo cordoglio al gruppo locale e ai famigliari. I funerali si svolgeranno sabato mattina mentre il rosario sarà recitato domani sera nella sua abitazione.