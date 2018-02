Savona. Il Savona ha davvero cambiato volto. Senza aver la pressione di dover far risultato per puntare in alto, come ad inizio stagione, i biancoblù continuano a mietere successi, scalando la classifica verso un sereno finale di stagione.

Cinque risultati utili consecutivi, dei quali ben quattro vittorie. Gli Striscioni hanno allungato la serie positiva espugnando il Riboli di Lavagna, riscattando la sconfitta dell’andata, imponendosi per 2 a 1.

Al gol di Gomes nelle fasi centrali del primo tempo ha risposto dopo pochi minuti Croci. Nella seconda frazione, a premiare un predominio territoriale dei biancoblù, nel recupero è arrivato il gol di Guarco.

La cronaca. Gabriele Venuti manda in campo Nassano, Avellino, Alluci, Corsini, Placido, Fonjock, Di Pietro, Addiego Mobilio, G. Bacigalupo, Carta, Croci. Lo schema è il 4-4-1-1.

In panchina ci sono Gaccioli, Basso, Frugoli, Cirrincione, Bertora, Maigini, Rovido, Ranieri, Penna.

Marcello Chezzi sceglie il seguente undici: Bellussi, Vittiglio, Grani, Guarco, Ferrando, Venneri, Tognoni, Fofana, Gomes de Pina Aladje, Balestrero, A. Bacigalupo. Biancoblù in campo con il 4-3-2-1.

A disposizione ci sono Bonavia, Pare, Gallo, Severi, Magni, Mehmetaj, Anselmo, Ciceri, Spaltro.

Dirige la partita Valerio Crezzini della sezione di Siena, coadiuvato da Leandro Castioni (Novara) e Diego Peloso (Nichelino). Locali in tenuta completamente gialla; ospiti con la tradizionale divisa bianca e blu.

Nel Savona sono ben otto i giocatori ex Lavagnese, dato che durante l’estate la società del presidente Cavaliere ha attinto molti calciatori dalla squadra bianconera, oltre al tecnico Tabbiani, esonerato a stagione in corso.

Al 9° un sinistro di Di Pietro, nel pieno dell’area, viene respinto da un giocatore ospite.

Il Savona si fa notare al 20° con un’azione in velocità: Balestrero punta l’area, tocca per Gomes, da questi ad Andrea Bacigalupo che crossa, Balestrero non ci arriva per un soffio e la retroguardia locale si rifugia in corner.

Al 22° una conclusione di Tognoni viene respinta con i pugni da Nassano. È il preludio al gol: al 24° Gomes da fuori area fa partire un missile con il sinistro che Nassano, pur tuffandosi, non riesce ad intercettare.

Al 29° ci prova ancora Tognoni: a lato. Al 32° il pareggio dei padroni di casa: cross dalla sinistra di Corsini e sul secondo palo Croci arriva puntuale per il colpo di testa vincente.

Il finale di primo tempo è di marca locale. Al 38° la difesa biancoblù respinge un tiro di Alluci. Poi, in rapida successione, ci provano Addiego Mobilio e Di Pietro ma entrambi non trovano la porta.

Il primo tempo si conclude sul risultato di 1 a 1.

Nella ripresa rientrano in campo gli stessi ventidue protagonisti. Gli Striscioni cercano di innescare ancora Gomes, che un paio di volte viene fermato in fuorigioco, mentre al 7° riesce a concludere ma manda a lato. Al 12° una mischia in area lavagnese vede Gomes anticipato in extremis: palla in angolo.

Al 13° il primo cambio, tra i locali: dentro Frugoli al posto di Corsini.

Le due squadre si equivalgono e il gioco si sviluppa prevalentemente a centrocampo; tuttavia è il Savona a far vedere qualcosa in più. Al 23° cross di Grani, in area Balestrero colpisce di testa: a lato di poco.

Al 26° un cross di Andrea Bacigalupo viene messo in angolo dalla retroguardia lavagnese. Sugli sviluppi la difesa bianconera riesce a fermare la pericolosa iniziativa savonese.

Al 29° il primo ammonito: Giacomo Bacigalupo, per un fallo su Gomes. Al 33° cartellino giallo per Carta, che ferma irregolarmente Tognoni.

Al 34° i locali reclamano invano un rigore per una spinta di Venneri su Croci. Cambio di fronte ed è il Savona a protestare, per un intervento da ultimo uomo di Avellino su Gomes al limite dell’area che l’arbitro non giudica falloso.

Al 40° entra Basso al posto di Croci. Al 42° Tognoni riceve spalle alla porta, si gira e avanza: viene fermato, secondo i savonesi con una trattenuta, ma il direttore di gara non ravvisa il fallo.

Al 44° prova la conclusione Placido: a lato.

Venuti manda in campo Severi per Grani; Chezzi inserisce Anselmo per Tognoni.

Nel recupero ci prova Gomes: tiro a fil di palo. Nel terzo dei quattro minuti di extratime Guarco dal limite controlla e scocca un sinistro imparabile: 2 a 1 per il Savona.

Dopo il triplice fischio si accende un parapiglia, ma presto gli animi tornano calmi.

Il Savona si conferma decimo in classifica e i punti di vantaggio sulla zona playout ora sono 6. Domenica 18 febbraio al Bacigalupo si giocherà il derby tra gli Striscioni e il Finale.