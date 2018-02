Pietra, Sara Foscolo replica al Pd: “I Dem hanno memoria corta e idee confuse”

Pietra Ligure. “Il Partito Democratico ha la memoria corta e le idee confuse. Il comunicato stampa del Pd di Pietra Ligure racconta una versione distorta, a proprio uso e consumo, dei fatti”. Inizia così la nota con cui Sara Foscolo risponde alle affermazioni fatte dal circolo pietrese del Partito Democratico nell’ambito della querelle che da qualche giorno sta infiammando la vita politico-amministrativa pietrese, con l’esponente della Lega rimasta senza la carica di vice sindaco e le deleghe a seguito della sua decisione di presentarsi alle politiche del 4 marzo tra le fila del Carroccio.

Nel replicare al segretario Dem pietrese, Silvana Mazza, oggi l’aspirante parlamentare della Lega afferma: “Gli esponenti del Pd sostengono che io lasci l’amministrazione ‘in un momento difficile’: peccato siano stati loro, con la maggioranza, a chiedere il mio allontanamento. Quanto al ‘momento difficile’, non so a cosa facciano riferimento: forse il Partito Democratico è a conoscenza di cose che sono oscure anche allo stesso sindaco? Nel caso, se c’è qualcosa di grave che i cittadini devono conoscere (e che la stessa amministrazione non sa) forse è meglio che lo dicano”.

“Il Pd omette di dire che io avevo già espresso al sindaco la volontà, nel caso venissi eletta, di lasciare le deleghe più pesanti, proprio perché la cittadinanza ha bisogno di un assessore e di un vicesindaco presenti sul territorio, per rispondere ai tanti problemi che ogni giorno si presentano: proprio quello che ho fatto, giorno dopo giorno, in questi anni. Avevo inoltre espresso al sindaco il mio completo appoggio a lui e alla sua squadra: questo, alla luce della presa di posizione degli altri membri della maggioranza, oggi non è più possibile. Mai ho utilizzato il mio ruolo all’interno della giunta per fini politici o elettorali: mi auguro che altri possano affermare lo stesso. E fa sorridere l’affermazione ‘il Partito Democratico non ha mai esercitato pressioni sull’amministrazione cittadina’. Forse hanno già dimenticato le pressioni sul sindaco per scegliere un vicesindaco all’interno del Pd. Conservo ancora il giornale del 30 maggio 2014, quando veniva designato un esponente del Pd come nuovo vicesindaco di Pietra. Ma come, loro non erano i paladini della lista civica?”

“È vero che l’assessore Amandola rinunciò all’incarico di segretario di sezione, ma è altrettanto vero (forse gli attuali esponenti non ricordano bene) che io all’epoca ricoprivo un ruolo all’interno della giunta della Provincia di Savona. Ero assessore della Lega in una amministrazione di centrodestra, ruolo ricoperto fino alla fine della legislatura. Mi pare che chi strumentalizzi, qui, non sia la sottoscritta”.

“Mi sono limitata a raccontare i fatti. Pensavo che l’impegno, l’attività amministrativa e lo spirito di servizio avessero un valore a prescindere dal colore politico, ma per qualcuno evidentemente non era così: erano troppo intenti a contare il numero dei braccialetti della Lega che indossavo o quante foto facessi con Salvini”.