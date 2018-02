Pietra, Sara Foscolo pronta a dimettersi da assessore: “Farò un nuovo gruppo in Consiglio”

Pietra Ligure. “Presenterò formalmente le mie dimissioni da assessore nei prossimi giorni e andrò a costituire un gruppo autonomo in Consiglio comunale, valutando di volta in volta i singoli provvedimenti da votare”. L’annuncio arriva oggi dall’ex vice sindaco di Pietra Ligure Sara Foscolo, candidata alle elezioni politiche per la Lega Nord, dopo giorni frenetici e incontri ad alta tensione nella maggioranza pietrese.

Il sindaco Dario Valeriani, dopo il caso politico sollevato dalla maggioranza e dagli esponenti della giunta comunale, aveva revocato alla Foscolo l’incarico di vice sindaco e le deleghe, tuttavia l’esponente del Carroccio rimane, ad oggi, ancora formalmente assessore. Ora la decisione ufficiale della candidata leghista di staccarsi definitamente dall’attuale sindaco e dalla maggioranza, facendo seguito alle dichiarazioni di fuoco rilasciate dalla Lega Nord locale contro Valeriani e lo stesso Pd locale (che avrebbe spinto per le dimissioni della Foscolo).

“Resto consigliere comunale, ma non più con questa maggioranza, mi pare ovvio: da parte mia torno ad esprimere il mio rammarico per la situazione che si è venuta a creare. Ribadisco che sono entrata nella giunta Valeriani quando ero assessore leghista della giunta di centrodestra in Provincia guidata da Angelo Vaccarezza, non ho mai nascosto la mia appartenenza politica e in questi anni ho sempre svolto la mia attività per il partito e la Lega Nord senza che nessuno dicesse nulla, con la consapevolezza di dover scindere tra ruolo amministrativo e passione politica. Ora con la mia candidatura, stranamente, qualcosa è cambiato…” precisa ancora Sara Foscolo.

“Voglio ancora dare il mio contributo per Pietra Ligure e proseguirà il mio mandato da consigliere comunale. Voglio dare il mio contributo per questo territorio e spero di farlo ancora meglio se i cittadini mi daranno la fiducia e sarò eletta in Parlamento”.

E quanto ai rapporti con il sindaco Valeriani: “Tutto è scoppiato prima ancora che si potesse affrontare un ragionamento sereno condiviso sulla situazione politica, poi lui ha fatto la sua scelta, ma non ho rancore, almeno da un punto di vista umano e personale” conclude Sara Foscolo.