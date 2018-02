Pietra, il Pd sul caso Foscolo: “Ha strumentalizzato la discussione per sembrare vittima di un sopruso”

Pietra Ligure. “Sara Foscolo ha strumentalizzato la discussione presentandosi come vittima di un sopruso politico che in realtà non esiste”. E’ a dir poco tranciante il giudizio del Pd di Pietra Ligure sul cosiddetto “caso Foscolo” che da qualche giorno sta infiammando la vita politico-amministrativa pietrese, con l’esponente della Lega rimasta senza la carica di vice sindaco e le deleghe a seguito della sua decisione di presentarsi alle politiche del 4 marzo tra le fila del Carroccio.

Dopo il botta e risposta tra l’ormai ex vice sindaco ed il primo cittadino pietrese Dario Valeriani e le dichiarazioni della sezione locale della Lega che dice “mai più con questa maggioranza”, oggi tocca al segretario del circolo del Pd di Pietra Ligure, Silvana Mazza, rispondere “alle accuse strumentali, precisando alcuni fatti che non hanno trovato spazio nei comunicati della candidata della Lega”.

“L’assessore della Lega Sara Foscolo decide di lasciare l’amministrazione di Pietra Ligure in un momento molto difficile per seguire la sua carriera politica in parlamento. Anziché limitarsi ai saluti sceglie di accusare il Partito Democratico di averla costretta, omettendo volutamente importanti passaggi della discussione che si è svolta all’interno della maggioranza. Giova ricordare all’ormai ex vice sindaco che la maggioranza del Comune di Pietra Ligure è composta da 8 membri oltre al sindaco, la maggior parte dei quali non sono iscritti al Partito Democratico; citare quindi esclusivamente i rappresentanti del pd e tacere sugli altri è quantomeno fuorviante e rappresenta una chiara strumentalizzazione elettorale. Peraltro Foscolo tace anche sul fatto che il 5 marzo, ad elezioni avvenute, si sarebbero comunque valutate le azioni più opportune da intraprendere, compreso riottenere ogni incarico”.

“E’ chiaro ad ogni cittadino che la richiesta di sospensione degli incarichi in campagna elettorale sia giustificata non solo dalla necessità di mantenere rapporti corretti fra colleghi, ma addirittura obbligatoria in un’ottica istituzionale, in quanto il vice sindaco è chiamato a svolgere il proprio ruolo al di sopra delle parti e nel rispetto delle sensibilità politiche di tutti, ed in questa circostanza di certo la candidata della Lega non avrebbe potuto garantire la propria imparzialità. Il circolo del Partito Democratico non ha mai esercitato pressioni sull’amministrazione cittadina uscita dalle elezioni del 2014 e, come ben sa Foscolo al di là dei suoi proclami, non lo ha fatto in questa occasione, consapevole che lo spirito con il quale si era formata la lista civica prevedesse la ‘laicità’ partitica dei membri che ne avrebbero fatto parte. Se Foscolo sentiva così veemente la sua vocazione politica avrebbe potuto liberamente decidere di non candidarsi in una lista con elementi di un partito a lei così indigesto”.

“Non va dimenticato che l’assessore ai lavori pubblici Francesco Amandola, allora segretario del circolo Pd di Pietra Ligure, nonché membro della direzione provinciale e assemblea regionale del Partito Democratico, in vista della propria candidatura aveva dovuto rinunciare anzitempo a tutti gli incarichi. Ci chiediamo pertanto: ciò che è valso per lui in allora, non deve valere oggi per l’assessore Foscolo, che si accinge peraltro ad intraprendere un percorso ben più pesante e connotato politicamente? E’ quindi del tutto evidente che la candidata della Lega abbia semplicemente voluto strumentalizzare la discussione presentandosi come vittima di un sopruso politico in realtà inesistente”.

Sul fronte della redistribuzione delle deleghe all’interno dell’amministrazione pietrese, invece, tutto tace: attualmente la carica di vice sindaco è stata conferita all’assessore Daniela Frumento, mentre le deleghe (polizia municipale e viabilità, politiche sociali, attività produttive e condizione giovanile) resteranno temporaneamente in capo al sindaco Valeriani.