Pietra Ligure, da “U Stancu” vinti 10 mila euro con un gratta e vinci da 5 euro

Pietra Ligure. Vince 10 mila euro acquistando un “gratta e vinci” del costo di soli 5 euro. E’ successo ad un fortunato cliente della ricevitoria “U Stancu” di Pietra Ligure, che oggi è riuscito a portare a casa uno dei premi della lotteria istantanea “Turista per sempre”.

I biglietti di “Turista per sempre” consentono due modalità di gioco. Nella prima, se il giocatore torva uno o più volte i “Numeri vincenti” nello spazio contenente “I tuoi numeri”, vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se ne “I tuoi numeri” si trova per due volte la scritta “Turista per sempre” si vincono 200 mila euro subito e 6 mila euro al mese per vent’anni oltre a 100 mila euro di bonus finale. Infine, se tra “I tuoi numeri” si trova il simbolo della moneta, si vincono tutti i premi dell’area di gioco numero 1. Nel secondo gioco, se il giocatore trova una o più volte uno o più “Simboli fortunati” ne “I tuoi numeri” vince il premio o la somma dei premi corrispondenti.

Il cliente della ricevitoria di via Marconi a Pietra Ligure non è stato così fortunato da diventare un “Turista per sempre” ma ha comunque motivo di gioire, visto che ha trovato il numero 37 sia tra i “Numeri vincenti” che tra “I tuoi numeri” e si è portato a casa la bellezza di 10 mila euro.

Una vincita, quella di oggi, che fa seguito a molte altre vincite egualmente importanti fatte registrare sempre presso “U Stancu”. Come quella del novembre 2015, quando un altro ignoto cliente si è portato a casa altri 10 mila euro al Superenalotto. O come quella da ben 122.555 euro del gennaio 2014, quando un altro fortunato scommettitore aveva azzeccato il un “5” fortunato ancora al Superenalotto.