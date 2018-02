Pietra Ligure, in scena il concorso internazionale di danza ‘Vancliffen International Ballet Competition’

Pietra Ligure. Dall’8 all’11 marzo torna al teatro Moretti di Pietra Ligure l’audizione-concorso internazionale di danza ‘Vancliffen International Ballet Competition for young talents & groups’, giunta quest’anno alla sua 14esima edizione.

Il programma prevede delle master class di danza, alle quali potranno partecipare giovani talenti, e la Serata di Gala, durante la quale verranno premiate le migliori esibizioni. Il concorso, aperto sia a solisti che a gruppi di tutte le nazionalità di età compresa tra i 9 ed i 26 anni, oltre alle medaglie e ai certificati di riconoscimento, metterà in palio importanti borse di studio presso prestigiose Accademie europee e canadesi.

L’evento, patrocinato dal Comune di Pietra Ligure, è organizzato dalla Vancliffen Arts Foundation, importante istituzione no-profit canadese riconosciuta a livello internazionale, impegnata in attività volte alla valorizzazione delle nuove promesse della danza, del canto e della musica. Attraverso le borse di studio, scambi culturali, ed i vari programmi culturali la fondazione ha dato a molti giovani artisti provenienti da tutto il mondo la possibilità di raggiungere la loro meta.

“Un’occasione importante di confronto internazionale per tutti i giovani danzatori che sul nostro territorio faticano a trovare gli spazi per portare in teatro la loro arte”, hanno fatto sapere dall’assessorato alla Cultura del comune pietrese.