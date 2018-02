Pietra Ligure. Un raid vandalico in piena regola, con diverse auto danneggiate e svaligiate ed il furto di una bicicletta. E’ accaduto nella notte tra lunedì e martedì in via Lombardia, a Pietra Ligure.

“Al mattino abbiamo trovato i vetri rotti in almeno 4-5 auto diverse”, raccontano i residenti. I malviventi hanno sfondato i finestrini, causando danni per centinaia di euro, e in molti casi hanno anche prelevato gli oggetti all’interno: ad una ragazza ad esempio è stata rubata una borsa contenente contanti e documenti.

Foto 3 di 3





I malintenzionati, probabilmente in caccia di beni di valore, avrebbero preso di mira anche alcuni appartamenti: due residenti riferiscono infatti di aver sentito suonare gli allarmi delle abitazioni in piena notte. Fortunatamente, però, non risultano furti negli alloggi. L’unica denuncia giunta ai carabinieri relativa a quella notte riguarda invece una bicicletta, sottratta da un garage nella stessa via.