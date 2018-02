Pietra Ligure, Foscolo attacca: “Quando ho aiutato Valeriani a vincere l’essere leghista non era un problema”

Pietra Ligure. Amarezza e sorpresa. Sono questi gli stati d’animo di Sara Foscolo di fronte alla decisione del primo cittadino di Pietra Ligure, Dario Valeriani, di ritirare le deleghe ed il suo ruolo di vice sindaco del Comune di Pietra Ligure.

Una scelta maturata nelle ultime ore, a seguito della bufera politica scatenatasi dopo la decisione di Foscolo di candidarsi alle elezioni politiche del prossimo 4 marzo tra le fila della Lega Nord.

Oggi l’ormai ex vice sindaco di Pietra Ligure rompe il “silenzio stampa” autoimposto e dichiara: “Prendo atto della decisione del sindaco Dario Valeriani di ritirarmi le deleghe e di nominare un nuovo vice sindaco, ma ritengo sia necessario fare alcune precisazioni. Non posso non nascondere una certa amarezza e un po’ di sorpresa. Trovo singolare che il Sindaco e la maggioranza, evidentemente appiattendosi sulla linea indicata dal Partito Democratico, si accorgano solo oggi, dopo quattro anni, che io faccia parte della Lega. Mai ho nascosto la mia appartenenza al movimento: anzi, sono orgogliosa della mia militanza e da sempre difendo con convinzione le idee del partito e del segretario Matteo Salvini. Ero della Lega anche il giorno in cui mi sono candidata alle elezioni amministrative nel 2014, mi pare che all’epoca (quando avevo portato un contributo importante al successo elettorale della lista Valeriani) la mia appartenenza politica e i miei voti non fossero un problema”.

“Ho accettato di candidarmi alle elezioni politiche per dare più rappresentanza al nostro territorio. Mai ho chiesto il sostegno elettorale al sindaco e alla maggioranza. E non avrei avuto alcuna difficoltà a portare avanti le deleghe e gli impegni amministrativi, nell’interesse unico di Pietra Ligure e della sua comunità, come ho fatto fin dal primo giorno, con onestà e spirito di servizio. Questa è probabilmente cosa poco gradita al Pd, che ha di fatto preferito anteporre i calcoli elettorali e gli interessi di partito a quelli di Pietra Ligure”.

E in conclusione: “Al sindaco e al Partito Democratico i migliori auguri per il resto del mandato amministrativo. Da consigliere comunale, da oggi nella totale autonomia, continuerò a lavorare per il bene di Pietra e dei pietresi”.