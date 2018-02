Pietra Ligure. “E’ una bella domenica” – esordisce soddisfatto Claudio Faggiano, presidente del Pietra Ligure, tornato a riassaporare il dolce sapore della vittoria – “E l’averla ottenuta a spese di un’ ottima Sestrese, cui faccio i complimenti per la gara disputata, ha maggiore valore”.

“Siamo a ridosso delle grandi, un ottimo risultato per una matricola, partita con il dichiarato obiettivo di consolidare la categoria. Questo risultato ci avvicina sempre più al traguardo, che speriamo arrivi il prima possibile, per dare spazio a coloro che ne hanno avuto meno e per lanciare, ancora, qualche giovane proveniente dal nostro settore giovanile. Per una società come la nostra, diventa prioritaria una politica sportiva, che abbia come progetto la costruzione di una base solida futura, senza voli pindarici, che distolgano dai nostri obiettivi .

Mister Mario Pisano sta facendo un grande lavoro, vero presidente?

“Il mister è il nostro valore aggiunto – conclude il presidente – ed insieme all’intero staff tecnico, composto dal direttore sportivo, Massimo Spotorno e dai collaboratori Rossi, Ballone e Ricciardi, sta facendo qualcosa di straordinario… mi congratulo con tutti”.