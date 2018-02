Pietra Ligure. Avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori l’incidente verificatosi questa mattina intorno alle 11.30 a Pietra Ligure, in via Soccorso.

Secondo quanto ricostruito un automobilista, che procedeva da Borgio in direzione Pietra, ha perso il controllo del mezzo: l’auto, sbandando verso destra, prima ha centrato un’auto parcheggiata e quindi si è ribaltata.

Fortunatamente solo lievi ferite per il conducente, che è stato portato in codice giallo all’ospedale Santa Corona. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per raddrizzare la vettura e mettere in sicurezza l’area.