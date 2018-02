Pietra Ligure. I volontari di ATA PC, Associazione Tutela Ambiente Protezione Civile, hanno individuato un abbandono di rifiuti nei boschi della frazione di Ranzi a Pietra Ligure.

I rifiuti sono stati scaricati presso una vasca dell’acquedotto irriguo e nelle vicinanze di un sentiero escursionistico. “Fortunatamente sembra non ci siano materiali pericolosi, tuttavia resta l’inciviltà del fatto, che oltre a danneggiare l’ambiente non costituisce certo un bel vedere per i turisti e gli escursionisti che frequentano la zona” afferma l’associazione.

ATA ha inoltrato una segnalazione al Comune di Pietra Ligure, affinché venga predisposta la bonifica dell’area. “Si rammenta comunque che l’abbandono di rifiuti sul territorio costituisce illecito perseguito dalla legge” conclude l’associazione.