Pietra, Lega Nord all’attacco di Valeriani e del Pd sul caso di Sara Foscolo: “Mai più con questa maggioranza”

Pietra Ligure. Dopo le parole dell’ormai ex vice sindaco e assessore di Pietra Ligure Sara Foscolo ecco la dura reazione del Carroccio locale dopo la decisione del sindaco Dario Valeriani di togliere le deleghe all’esponente leghista candidata alle prossime politiche. “Il provvedimento richiesto e ottenuto dal Pd pietrese nei confronti del vice sindaco Sara Foscolo non ha precedenti né minima fondatezza. Quando ci siamo alleati non sapevate che Sara era un esponente della Lega Nord?” afferma la sezione locale della Lega Nord.

“Certo che lo sapevate ma strategicamente era utile, e inoltre avrebbe portato voti e si sa i voti sono come i soldi non hanno odore ne sapore. I problemi ovviamente sono sorti quando vi siete accorti che Sara, insieme alla Lega, ha ottenuto un successo senza precedenti. Tra l’altro noi non abbiamo posto problemi politici quando mezza giunta, e sindaco compreso, si sono spesi platealmente al fianco della Paita per le consultazioni regionali e per il si al referendum: allora non avevano obblighi lor signori dì tenere lontano da agone politico la lista civica che governava Pietra Ligure?” si chiede la Lega Nord.

“Noi siamo gente seria, infatti Sara in questi anni dì amministrazione si e’ sempre comportata in modo serio e leale: questo provvedimento richiesto dal Pd conferma la debolezza e nervosismo dì un partito che sa che tra un mese subirà l’ennesima cocente sconfitta”.

“Sara resterà comunque a disposizione dei cittadini pietresi nel duplice ruolo quello di consigliere comunale nel rispetto dei tanti concittadini che gli hanno dato ovvero consigliere di minoranza, e la sezione ne e’ certa nel nuovo ruolo che tra qualche settimana avrà ottenuto. E anche qui lavorerà al meglio e seriamente per dare il proprio contributo al progetto dì cambiamento del paese dì Matteo Salvini, e per portare tangibili risultati per il proprio territorio”.

“Spiace che finisca cosi: noi volevamo continuare a governare insieme agli alleati Pietra Ligure, ma l’arroganza del Pd pietrese rende impossibile qualsiasi collaborazione nel prossimo futuro con questa maggioranza” conclude la sezione locale della Lega Nord.