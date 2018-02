Pietra Ligure. Una sala consiliare piena quella di ieri sera a Pietra Ligure dove nel corso del Consiglio comunale è stato discusso nell’ordine del giorno la mozione della minoranza con la richiesta di riapertura alla viabilità di via Ghirardi, interessata dai lavori del SUA nella zona del Soccorso a Pietra Ligure e ancora chiusa al traffico veicolare.

Il documento prevede un intervento immediato del Comune per la riapertura della viabilità così come era già stato deliberato nel Consiglio comunale di fine novembre 2017: dopo l’inaugurazione della nuova piazza, invece, è stata aperta al transito solo via Soccorso, ma non via Ghirardi, scatenando le ire di commercianti e residenti che avevano già sollevato polemiche in merito ai lavori di riqualificazione dell’area, con il cantiere durato oltre due mesi e parecchi disagi patiti da abitanti ed esercenti.

La protesta è sfociata anche in una petizione con tanto di raccolta firme, che sarà consegnata la prossima settimana al Comune. 830 le firme raccolte per dire un secco No alla pedonalizzazione di via Ghirardi.

Molti ieri sera i cittadini e i commercianti della zona pietrese che hanno preso parte al Consiglio comunale, dove non sono mancati botta e risposta tra maggioranza e opposizione, nonostante il sindaco Dario Valeriani avesse già annunciato ieri mattina le sue volontà in merito al ritorno del transito su via Ghirardi.

Un parlamentino pietrese ancora ad alta tensione: ad un certo punto la maggioranza ha interrotto la seduta per valutare la mozione della minoranza consiliare. Alla fine si è arrivati alla votazione del documento che sancisce il ripristino della circolazione viaria a doppio senso, una notizia accolta con soddisfazione da cittadini e commercianti della zona del Soccorso.

Il sindaco Dario Valeriani ha difeso l’intervento urbanistico del Soccorso e ha ribadito che sono in corso trattative serrate con i privati per risolvere la questione della strada alternativa, ovvero l’allargamento di via Don Maglio. Se ci sarà una operazione in tal senso, allora si potrebbe pensare ad una pedonalizzazione di tutta la zona, la piazza del Soccorso e via Ghirardi (ipotesi però osteggiata nella stessa petizione promossa dai cittadini). Insomma sul nuovo assetto della zona pietrese la partita non è ancora del tutto finita.