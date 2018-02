Finale Ligure. Il ministro Roberta Pinotti alla fine non è riuscita ad essere presente, ma l’inaugurazione del nuovo circolo del Pd a Finale Ligure è stata occasione per tirare le fila in vista del difficile rush finale della campagna elettorale: “Siamo in un momento cruciale e dobbiamo fare un ultimo e deciso sforzo per far comprendere ai cittadini quanto di buono abbiamo fatto e quanto resta ancora da fare, con un programma serio e credibile, senza urli o false promesse” ha detto il capolista del Pd alla Camera Franco Vazio.

“Siamo indietro nei sondaggi? Certamente nel ponente ligure la sfida è difficile, ma ricordo che anche nel 2013 le proiezioni di dieci giorni prima delle elezioni sono poi state ribaltate e cambiate radicalmente dal voto alle urne” ha aggiunto. “Siamo fiduciosi”.

di 19 Galleria fotografica L'inaugurazione del nuovo circolo del Pd di Finale Ligure









“Certamente è una campagna elettorale difficile, anche se bella e appassionante – ha aggiunto il candidato al Senato Luigi De Vincenzi -. Purtroppo si parla troppo poco di contenuti, proposte e programmi, mentre invece si gioca sul mal di pancia della gente raccontando favole e slogan, facendo esternazioni su cose irrealizzabili. Ritengo, invece, che mai come oggi ci sia bisogno di serietà e concretezza e il Pd può garantire questo”.

“Sono convinto che possiamo recuperare il gap di consensi maturato negli ultimi tempi e sono sicuro che, forte di un programma e di candidati forti e rappresentativi del territorio, faremo un buon risultato alle elezioni politiche” ha concluso De Vincenzi.

“La campagna elettorale è molto impegnativa e sto davvero parlando con tutti, girando in lungo e in largo: ci sono tante cose da fare e tante opportunità per questo territorio, per una Liguria che possa tornare a crescere” ha sottolineato il candidato Dem Gianluigi Granero. “Mi pongo l’obiettivo della concretezza, di stare alla realtà e ai problemi veri delle persone, come ho fatto nella mia vita professionale: così facendo sono convinto di poter dare un contributo alla politica e al partito Democratico” ha concluso Granero.