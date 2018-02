Pd all’attacco: “Toti assente dal Consiglio regionale per fare campagna elettorale”

Liguria. “Oggi il presidente della Giunta Toti non ha partecipato ai lavori del Consiglio regionale per “motivi istituzionali”. Ma poi scopriamo, grazie a un post pubblicato su Facebook da Roberto Cassinelli, che uno degli impegni era fare campagna elettorale a Genova”. La denuncia arriva da Luca Garibaldi, vicecapogruppo Pd in Regione Liguria.

“Quindi, il presidente Toti era a fare campagna elettorale e non per motivi istituzionali com’era stato comunicato all’aula”.

“Un singolare senso delle istituzioni quello di Toti, che non partecipa a un Consiglio regionale, com’è suo dovere, in cui si parla, tra le altre cose, di trasporto per i disabili, dissesto idrogeologico e sanità, per andare a caccia di voti in giro per la Liguria.

Ecco il post di Roberto Cassinelli che “inchioda” Toti: