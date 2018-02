Albenga. “Fa sorridere chi, quando aveva la responsabilità di amministrare la città, per promozionare Albenga non trovava di meglio che inviare 10 chili di spazzatura al sindaco di Napoli, coprendo di ridicolo il nome della città, mentre oggi, in una settimana, è diventato esperto di brand territoriali, eno-turismo e de co”. Inizia così la replica dell’assessore al turismo Alberto Passino ad Eraldo Ciangherotti.

“Oggi come allora tocca a noi intervenire e rimediare ai danni fatti da chi ha governato in passato per soli 3 anni. Come quando a Napoli ho consegnato una confezione di Rossese, Olio e altre delle nostre prelibatezze, al sindaco De Magistris, spiegandogli che noi Ingauni non siamo tutti come il mittente di quella infelice spedizione, ma anzi, c’è gente seria che si impegna perché il nome e i prodotti di Albenga siano stimati nel mondo. Mentre esiste chi è sempre in campagna elettorale ed ‘usa’ tutto per apparire” prosegue l’esponente della giunta Cangiano.

Foto 3 di 4







“Vorrei perciò ricordare al consigliere Ciangherotti che i ‘conti’ si fanno a fine mandato, lasci lavorare chi ha iniziato a portare a casa risultati positivi seppur con risorse finanziare inferiori al passato e vedrà che ci saranno nuove iniziative come città del vino, così come sulle eccellenze gastronomiche del nostro comune. Basta che poi non dica che le aveva pensate già tutte, perché sennò ammetterà implicitamente di non averne fatta neanche una. Concludo ricordando che proprio l’amministrazione Cangiano presentando le nostre eccellenze eno gastronomiche ad Expo 2015 a Milano ha promosso i Baxin di Albenga ed esposto nello spazio riservato ad Albenga alcune confezioni della nota specialità ingauna. Questo a riprova che abbiamo ben presente quali siano le nostre eccellenze e con quali modalità e tempi promuoverle” conclude Passino.