In partenza a Varazze i corsi per operatore pet-therapy

Varazze. Sono in partenza a Varazze, presso l’Ente di formazione professionale accreditato dalla Regione Liguria “Laboratorio del Gusto e dell’Ospitalità”, i corsi base per coadiutore del cane e degli animali d’affezione e quello Avanzato in Interventi Assistiti con gli Animali – IAA (Pet-Therapy).

I corsi, che inizieranno il prossimo 10 febbraio, sono conformi con i contenuti formativi previsti dalle Linee Guida ministeriali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (accordo Conferenza Stato-Regioni n° 60 del 25 marzo 2015) e Regione Liguria D.G.R. 842 del 2015, sono riconosciuti da Regione Liguria – Alfa Formazione.

Verrà rilasciato un attestato valido su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e richiedere la domanda d’iscrizione è possibile inviare una richiesta a info@ludoagility.com