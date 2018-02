Albisola Superiore. Nemmeno l’aria di casa della Massa riesce ad aiutare i ragazzi della Spinnaker Albisola che escono, per l’ennesima volta, sconfitti da una gara di questo sofferto campionato di Serie B.

Domenica 18 febbraio i gialloblù hanno affrontato la formazione di Novi Ligure. Tra gli ospiti in campo Enrico Zappavigna ed Andrea Bettucchi, che non hanno risparmiato gli ex compagni portando via da Albisola 3 punti che allontanano sempre di più i liguri dalla quota salvezza, che ora dista 17 lunghezze.

Un triplo 21 a 25 che dimostra come la Spinnaker faccia fatica a rimanere attaccata agli avversari nonostante un impegno sempre portato al massimo.

Ogni gara che passa la strada si fa sempre più in salita: i punti a disposizione diminuiscono e quelli dalla quota salvezza aumentano. L’unica nota positiva che si può trovare in questa stagione così stregata è il costante miglioramento di alcuni singoli, sintomo che il lavoro settimanale in palestra funziona.

Ormai la Spinnaker può solamente sperare in qualche successo che possa portare un po’ di morale e, soprattutto, qualche punto in classifica, per mantenere vive le speranze il più a lungo possibile e dare qualche stimolo in più in questa seconda parte di stagione.

Nel prossimo turno, domenica 25 febbraio, ad Albisola arriverà Saronno, una delle big del campionato. Inizio alle ore 18.