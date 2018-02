Albenga. La dirigenza della Pallavolo Albenga è ben consapevole che il bilancio di una stagione non sarà sicuramente condizionato da una singola prestazione, ma è indubbio che certe vittorie hanno un significato particolare, sopratutto se certificano una crescita tecnica importante e creano entusiasmo e certezze.

La partita contro il Gabbiano Andora ha rappresentato uno scontro generazionale, un derby dal vissuto emotivo importante contro atlete di esperienza e dal passato agonistico significativo; nonostante ciò, guidate in modo impeccabile dal coach Valentina Pezzillo e sotto la supervisione del direttore tecnico Massimiliano Grassadonio, le giovanissime atlete targate Ch4 hanno esibito la partita perfetta, vincendo in modo inequivocabile (25-19, 25-21, 25-18) e smentendo pronostico e classifica. In graduatoria, infatti, le ingaune erano alle spalle delle andoresi, ma grazie a questo successo le hanno scavalcate, portandosi in nona posizione.

Una vittoria che nasce dal coraggio di programmare ed investire sul settore giovanile in maniera importante, allestendo una formazione con ben otto elementi provenienti da Under 18 (Caprioglio, Badano, Bareggi, Tomei, Mallamaci, De Rizzo) e Under 16 (Cassisi, Basso), un paio di “anziane” del 1996 (Vernetti e Trombetta) ed un’atleta di provata esperienza come il libero Stefania Pezzillo.

Una soddisfazione amplificata dai risultati delle formazioni giovanili, al comando in tutte le categorie, fatta eccezione per l’Under 18, seconda dietro alla favorita Albisola.

Decisamente in crescita anche il settore maschile con il tecnico responsabile Andrea Curto che guarda con soddisfazione i risultati di Under 16 ed Under 14 e aspetta fiducioso la crescita dei più giovani.

Alla base di tutto c’è un gran brulicare di tanti piccoli atleti nel minivolley, che la società albenganese confida possano garantire il futuro delle varie squadre.