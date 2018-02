Pallacanestro Vado, giovanili di Eccellenza: vincono gli Under 15, sconfitti gli Under 18

Vado Ligure. Proseguono gli impegni della Pallacanestro Vado nei gironi piemontesi dei campionati giovanili di Eccellenza. Vediamo com’è andata agli Under 18 e agli Under 15, nei resoconti redatti dalla società vadese.

Under 18 Eccellenza: Vado rimonta il PMS, ma poi deve arrendersi

Ennesima gara approcciata male dai vadesi. Si parte nuovamente con meno intensità rispetto agli avversari, 13-2 di parziale in pochi minuti e partita subito in salita. Nel primo quarto i liguri sembrano non esserci e si chiude sul 25-10 per gli avversari.

Nel secondo parziale i locali provano a dare segni di vitalità, ma le grandi percentuali dei torinesi non aiutano. Si va all’intervallo sul meno 12.

Nel secondo tempo, passando a difendere a zona, prende vita una insperata rimonta, con i ragazzi di coach Costa che arrivano fino a tirare per il pareggio, ma senza mai agganciarlo.

Partita meritatamente vinta da Moncalieri che sigilla il primo posto nel girone piemontese. Pallacanestro Vado che con la sconfitta si qualifica nel girone interregionale che prevede la partecipazione di seconda, terza e quarta del Piemonte; prima e sesta della Lombardia e terza del Veneto.

Prossimo ed ultimo incontro dei gironi regionali giovedì 15 febbraio alle ore 20 contro Derthona.

Il tabellino della partita valevole per la 21ª giornata:

Azimut Pallacanestro Vado – PMS Moncalieri 50-57

Azimut Pallacanestro Vado: Pintus 3, Jancic 3, Valsetti 6, Cito ne, Pesce, Marino ne, Lo Piccolo 2, Tsetserukou 20, Anaekwe 9, Brignolo 7, Bontempi ne, Bertolotti ne.

PMS Moncalieri: Borra 4, Jakimovski 11, Abrate , Ianuale 17, Manzani 5, Sebrek 9, Borsello 3, De Bartolomeo, De Santis 2, Reggiani ne, Cherubini 6, Trinchero.

Arbitri: Rezzoagli (Rapallo) e Gonella (Genova).

Classifica: PMS Moncalieri 36; Casale 34; Borgomanero, Azimut Pallacanestro Vado 32; Biella 30; Auxilium Torino 26; Don Bosco Crocetta 22; Derthona 16; Collegno, Oleggio 8; Pegli, Asti 4.

Under 15 Eccellenza: la vittoria a Collegno matura nella seconda parte di gara

Vittoria più sofferta di quanto dica il punteggio per l’Under 15 in trasferta a Collegno.

I padroni di casa sono più pronti e scappano via sul 17-9 sfruttando i contropiedi e la presenza di alcuni

elementi ospiti poco reattivi. L’ingresso di Giannone e Lebediev permette a Vado di rientrare e chiudere avanti il primo quarto con un buzzer beater da metà campo di Catzeddu.

Nel secondo periodo si continua punto a punto sino al 34-33 per Collegno, ma un parziale di 10 a 0 chiude il quarto a favore degli ospiti.

Si rientra con un parziale dei piemontesi che tornano sino al 45-40 (al 24°), ma poi Vado allunga nuovamente sino al 59-46. Bertino riporta i suoi a meno 10 allo scadere, ma nell’ultimo periodo il quintetto biancorosso allunga con un parziale di 18-2 nei primi 7 minuti e chiude la partita.

Domenica 18 febbraio alle ore 11,30 si torna al Geodetico ospitando Oleggio.

Il tabellino della partita valevole per la 2ª giornata del girone Top:

Collegno Basket – Azimut Pallacanestro Vado 59-84

(Parziali: 21-24; 34-43; 49-59)

Collegno Basket: Bertino 7, Peretta 2, Loiodice, Prodan 2, Platania, Corgiat 22, Fiorelli 1, Nigra 4, Raganato 3, Ruffato 11, Tuberga, Beltrami 2, Massa 5. All. Leccia.

Azimut Pallacanestro Vado: Del Balzo, Catzeddu 12, Caorsi, Zheng 2, Lebediev 14, Husam 10, Tridondani 3, Franchello, Giannone 11, Bontempi 16, Genta 4, Bertolotti 12. All. Prati, ass. Imarisio.

Arbitri: Accorsi (Venaria Reale) e De Nigris (Bruino).

Classifica girone Top: Azimut Pallacanestro Vado 4, Collegno, Oleggio, College Borgomanero 2; Biella, Don Bosco Crocetta 0.