Otto pusher arrestati in 48 ore, Cangiano: “Grazie ai carabinieri di Albenga”

Albenga. Otto spacciatori arrestati nelle ultime 48 e per i carabinieri della compagnia di Albenga arriva il plauso del sindaco Giorgio Cangiano che, proprio nell’ultimo comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, aveva chiesto un intensificazione dei controlli e misure più incisive per la lotta alla criminalità all’ombra delle torri ingaune.

“Ai carabinieri della compagnia di Albenga va il mio più sentito ringraziamento per gli arresti effettuati in questi giorni, che vanno incontro alle richieste da me avanzate durante il comitato provinciale sull’ordine e sicurezza, volte alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti e ad effettive espulsioni degli irregolari che si rendono responsabili di reati sul nostro territorio” ha dichiarato Cangiano.

Il primo cittadino, però, nonostante i recenti e ottimi risultati raggiunti (cinque gli spacciatori marocchini arrestati dai carabinieri lo scorso 31 gennaio nell’ambito dell’Operazione Dominator, e tre ieri), non ha intenzione di abbassare la guardia.

“Si tratta di una problematica molto complessa e lo sappiamo bene: tutti dobbiamo insistere con costanza per migliorare la situazione, senza mai abbassare la guardia”, ha concluso Cangiano.