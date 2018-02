Alassio. La Gesco Nuoto in trasferta a Genova. Nei giorni scorsi, i giovani nuotatori della società alassina hanno partecipato alla terza prova regionale del Circuito di nuoto del CSI Liguria e alla prima prova regionale del circuito Special Swimming al centro sportivo Figoi a Borzoli, in provincia di Genova.

Il team alassino ha ottenuto ottimi risultati, con una lunga serie di medaglie ottenute, conquistando più volte il podio. “Congratulazioni ai ragazzi e alle ragazze della Gesco Nuoto Alassio e a tutto lo staff tecnico della società per gli straordinari traguardi raggiunti. Siamo orgogliosi di voi e della vostra passione, che vi rende un’eccellenza sportiva del territorio non solo di Alassio, ma di tutta la regione”, ha commentato Simone Rossi, assessore allo sport del Comune di Alassio. Soddisfazione anche da parte dell’assessore Leone per i risultati dello special swimming.

Vediamo, nel dettaglio, i piazzamenti.

Circuito CSI Liguria

25 metri dorso

Esordienti C1

1ª Grollero Viola

3ª Bruno Costanza

50 metri dorso

Esordienti B

1ª Vota Beatrice

Esordienti A

1ª Rinaldi Cloe

3ª Repetto Zoe

Ragazze

2ª Canobbio Odulia

3ª Scarato Marta

Cadette

3ª Pelle Maria

25 metri dorso

Esordienti C

1° Buttaci Andrea

50 metri rana

Juniores

2ª Garelli Luana

25 metri rana

Esordienti C1

1° Buttaci Matteo

50 metri rana

Esordienti B

2° Cornelli Federico

Esordienti A

1° Amerio Mattia

25 metri stile libero

Esordienti C1

1ª Grollero Viola

2ª Bruno Costanza

50 metri stile libero

Esordienti B

1ª Vota Beatrice

50 metri stile libero

Esordienti A

1ª Rinaldi Cloe

Ragazze

3ª Scarato Marta

Cadette

2ª Pelle Maria

25 metri stile libero

Esordienti C1

1° Buttaci Andrea

50 metri stile libero

Esordienti B

1° Cornelli Federico

Esordienti A

1° Amerio Mattia

100 metri dorso

Cadette

1ª Mariani Laura

100 metri rana

Juniores

1ª Garelli Luana

Staffetta mista 4×25 metri stile libero

Esordienti C1

1ª Buttaci Andrea, Buttaci Matteo, Grollero Viola, Bruno Costanza

Staffetta 4×50 metri stile libero

Esordienti A

1ª Scosceria Lisa, Rinaldi Cloe, Vota Beatrice, Alfano Anna

Special Swimming

25 metri dorso

Juniores

1ª Volpe Letizia

Seniores

1ª Bottelli Carlotta

2ª Pastorino Serena

Esordienti

1° Quartararo Pietro

2° Carbonaro Gabriele

Juniores

1° Sarbu Dennis

2° Schivo Andrea

Juniores

1° Caccin Matteo

Seniores

1° Tubino Leonardo

2° Principato Francesco

25 metri stile libero

Juniores

2ª Volpe Letizia

Seniores

1ª Pastorino Serena

2ª Bottelli Carlotta

Esordienti

1° Quartararo Pietro

2° Carbonaro Gabriele

Juniores

1° Sarbu Dennis

2° Schivo Andrea

Juniores

2° Caccin Matteo

Seniores

1° Principato Francesco

2° Tubino Leonardo