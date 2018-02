Nuoto sincronizzato: a settembre tornerà il Camp della Rari Nantes Savona

Savona. Da lunedì 3 a sabato 8 settembre si svolgerà, nella piscina Zanelli di Savona, Camp 2018, lo stage di nuoto sincronizzato organizzato dalla Rari Nantes Savona arrivato quest’anno alla settima edizione, riservato ad atlete dai 10 ai 17 anni di età.

Lo stage sarà curato dai tecnici della Rari Nantes Savona e dalle campionesse Linda Cerruti (nella foto) e Costanza Ferro, punte di diamante della Rari Nantes Savona e della Nazionale italiana della disciplina.

Le prenotazioni si aprono l’1 aprile 2018 e termineranno il 31 luglio 2018.

Per informazioni e prenotazioni è a disposizione la segreteria organizzativa (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 17; martedì e giovedì dalle 15 alle 17):telefono 0198489778, fax 0198339785, e-mail laura.sicco@rarinantes.sv.it.

L’albergo che ospiterà le atlete è l’Idea Hotel Plus in via Stalingrado 94 a Savona (telefono 0192301700).

L’Idea Hotel Plus offre ambienti accoglienti e confortevoli, con un personale preparato a ricevere “l’invasione” delle ragazze dello stage. Le stanze sono a due, tre o quattro letti, tutte con servizi interni. La cucina particolarmente curata è di tipo familiare ed offre un menu ricco e vario.

L’arrivo delle ragazze del Camp è, quindi, confermato per lunedì 3 settembre dalle ore 12 presso l’Idea Hotel Plus.

Maggiori informazioni verranno inviate, a richiesta, via email o via fax.