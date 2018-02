Nuoto, Esordienti: vincitori e protagonisti della quarta prova

Albenga. Livello tecnico che non ha certo lasciato a desiderare nella quarta prova regionale per gli Esordienti A e B, andata in scena domenica 11 febbraio nella piscina Cascione di Imperia, riaperta dopo tante polemiche.

Per Idea Sport, Amatori Nuoto Savona, Doria Loano, Rari Nantes Imperia e Nuoto Club Liguria la stagione sta proseguendo sotto i migliori auspici.

Ecco per ogni società ponentina in gara tutti i protagonisti che hanno lottato fino all’ultima bracciata per la vittoria.

Esordienti A: vincitori e protagonisti.

Idea Sport

Gabriele Mirotta (400 stile libero in 4’46″7) vince fra i nati 2005.

Amelia Celiberti (2006) è prima nei 400 stile libero femminili in 5’04″4 davanti alla compagna di colori Gaia Guerriero.

Successo per l’Idea anche fra le nate 2007 con Sofie Alberti (5’15″7).

Emma Balbis, una delle più belle realtà del nostro nuoto, non ha avversarie nei 100 rana, nate 2006, vincendo in 1’25″2.

Nei 200 dorso nati 2005 è primo l’ex imperiese Federico Bosticco con 2’34″4.

Amelia Celiberti (2006) è ancora vittoriosa con un ottima prestazione nei 100 farfalla conclusi in 1’15″3.

Bene anche Edoardo Campi, Filippo Sala, Beatrice Zago, Daniele Vernaleone, Matilde Riccardi, Gaia Guerriero, Stefano Aresi, Daisy Albertini.

Amatori Nuoto Savona

Due vittorie per Carlo Ciarlo che conferma il suo buon momento e trionfa nei 400 stile libero nati 2006 con 5’23″0 e nei 200 dorso con 2’48″9.

Diego Cerruti vince i 100 farfalla nati 2005 in 1’13″5, precedendo l’ingauno Gabriele Mirotta (1’14″9).

Tra i protagonisti Thomas Signori, Matteo Rosa, Anna Magliano, Valentina Martino, Letizia Vulpetti, Davide Santoro, Andrea Tagliani, Marcel De Luigi.

Nuoto Club Liguria

Emanuele Pandolfi (2005) è la bella sorpresa nei 100 rana: per lui un ottimo 1’20″6.

Per il Nuoto Club Liguria un bel successo anche per Daniel Alfonso (2006) con 1’31″4.

Letizia Giusto vince i 100 rana femmine 2007 con 1’35″0.

Altro successo per il team di Tiziana Campi e Cristina Avallone, con Cecilia Roggeri (2006) che conclude i 200 dorso in 2’59″1.

Applausi anche per Lorenzo Giordano, Alessio Tealdi, Jacopo Lanteri.

Doria Nuoto Loano

Per il team di Roberto Po un successo per la promessa Joel Pontanari (2006) che vince i 100 farfalla maschili in 1’23″5.

Bravi anche Mario Careddu, Tommaso Aicardo, Cecilia Stablum.

Rari Nantes Imperia

Per gli imperiesi che hanno perso i loro migliori esordienti per le note vicende societarie l’augurio di ritornare tra le più forti società liguri.

Hanno ben figurato Leon Spano, Martina Acquarone, Gaia Rovella e Rebecca Luongo.

Esordienti B: vincitori e protagonisti.

Idea Sport

Nei 100 farfalla doppietta per le allieve di Renato Marchelli con l’ex imperiese Anna Marzorati (2008) e Anna Imbesi (2009) con 1’39″0 e 1’42″8 nell’ordine.

Francesco Rossi (2007) si aggiudica i 100 farfalla maschi con 1’30″8.

I 50 stile libero femminili portano la firma di Anna Balbis (2009) con 38″1, che si aggiudica pure i 200 rana con 3’45″1.

Protagonisti anche Gaia Alberti, Beatice Zago, Riccardo Piccini, Beatrice Ercolano, Corinne Gandolfo, Matteo Lagomarsino.

Amatori Nuoto Savona

Giuseppe Serafini sorprende tutti nei 50 stile libero maschili 2008 in 35″1 e fa il bis nei 200 rana nuotando la distanza in 3’28″8.

Bene Elisa Scarcella, Martina Di Mare, Davide Marocchi, Matteo Allegretti, Simone Bocchio, Edoardo Bolla, Sebastiano De Franchi.

Doria Nuoto Loano

Belle vittorie di Pietro Zangrandi nei 100 farfalla 2008 e di Francesco Vigolungo (2007) nei 200 rana con un ottimo 3’24″6.

Hanno lottato con i migliori Chiara Guarisco, Mara Arnautu, Alessandro Cominato, Arturo Verdes.

Nuoto Club Liguria

La favorita Benedetta Di Marco vince nettamente i 50 stile libero nate 2008 con 35″9.

Ottime prove di Maya Banella, Gianluca Calcagno, Emma Berrino, Silvia Pirrone, Alessandra Lupi, Renzo Bedin, Luca Lupinetti, Riccardo Gibelli, Chiara Ballarini.

Rari Nantes Imperia

Sono emerse le belle prestazioni di Elisa Roà, Roberta Ascheri e Martina Rigardo.