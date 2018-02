Orco Feglino. Dalle competizioni di atletica con la maglia del Ceriale San Giorgio alla vasca, dove difende i colori della Nuotatori Rivarolesi.

Monica Castiglioni è tornata in acqua, partecipando ai campionati regionali Master di nuoto che si sono tenuti nel fine settimana appena trascorso alla Sciorba di Genova. Per Monica, subito una doppia medaglia d’oro: ha primeggiato nei 200 stile libero in 3’28” e nei 100 misti in 1’45”.

“Tempi molto alti, c’è da tornare a lavorarci seriamente – dichiara -. Ma sono comunque soddisfatta. Parola d’ordine: mettersi in gioco. Speriamo di continuare così”.