Non potrà restare in provincia di Savona il 35enne fermato con la pericolosa droga “shaboo”

Albenga. Nella manica del suo giaccone i carabinieri hanno trovato 9,80 grammi di cristalli di “shaboo”, una droga sintetica tipo anfetamina che, oltre ad essere potentissima, viene venduta ad un prezzo altissimo (circa 100-150 euro al grammo). Per questo, ieri pomeriggio, Wadia Essalmi, un marocchino di 35 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Albenga in piazza San Francesco.

Questa mattina l’uomo è stato processato per direttissima in tribunale e il suo arresto è stato convalidato dal giudice che gli ha imposto la misura del divieto di dimora in provincia di Savona. In aula, tra l’altro, il marocchino ha negato che la sostanza sequestrata dai militari fosse droga: “E’ un farmaco, l’ho preso in farmacia pagandolo 1,30” ha spiegato (una versione che ovviamente gli inquirenti ritengono poco credibile anche alla luce dei test già eseguiti sui cristalli che sono risultati positivi).

Per fugare ogni dubbio, il difensore di Essalmi, l’avvocato Francesca Aschero, ha chiesto i termini a difesa per valutare la possibilità di procedere con un rito abbreviato condizionato ad una perizia sulla sostanza. Il processo riprenderà il prossimo 27 febbraio.

L’arresto di Essalmi ha preso le mosse da un servizio di controllo dei carabinieri nella zona di viale Liguria: i militari hanno notato il nordafricano che, alla vista delle divise, ha lasciato la sua bicicletta per allontanarsi a piedi. A quel punto lo hanno seguito fino in piazza San Francesco dove è stato fermato.

Visto che il trentacinquenne non aveva rispettato un divieto di dimora nel Comune di Albenga per tre anni emesso dal Questore di Savona ad agosto scorso (che gli era stato notificato qualche giorno fa), gli uomini dell’Arma hanno deciso di accompagnarlo in caserma per un controllo più approfondito e, proprio toccandogli un braccio, un militare ha notato la presenza dell’involucro contenente i cristalli. Di conseguenza per l’uomo è scattato l’arresto.