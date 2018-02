“No alla svendita dell’azienda ai privati”: i lavoratori di Tpl Linea in sciopero

Savona. Oggi sul territorio savonese va in scena lo sciopero provinciale dei lavoratori Tpl Linea. In tutta la provincia sono stati organizzati alcuni presidi che si terranno in piazza del Popolo ad Albenga, in piazza Mameli e in piazza del Popolo (angolo via Angelo Barile) a Savona, in piazza della Vittoria a Cairo Montenotte.

La protesta, che è stata indetta dalle segreterie provinciali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrsporti, Faisa Cisal, durerà dalle 10.30 alle 14. In concomitanza coi presidi verrà effettuato un volantinaggio per sensibilizzare i cittadini sullo stato del trasporto pubblico locale.

“Tpl Linea non deve morire! Questo è il pericolo se le iniziative che sono allo studio da parte degli enti proprietari non saranno fermate! Tpl Linea è un’importante azienda pubblica del nostro territorio che fa vivere 400 famiglie. Non è accettabile che si pensi di risolvere il problema dei ridotti finanziamenti delegando ai privati il trasporto di persone in provincia di Savona! Privati che ricercheranno i loro margini di guadagno sulla

pelle dei lavoratori e sacrificando le esigenze dell’utenza” spiegano i sindacati.

“Chiediamo agli enti proprietari di manifestare una forte volontà politica di mantenere il servizio di trasporto pubblico in-house e che si trovi una soluzione per il passaggio delle quote di proprietà, che l’ex Provincia intende dismettere, evitando la svendita

della nostra azienda a qualche gruppo di privati” concludono i lavoratori.