Nietzsche e l’essere in crisi

Perchè non provare a consentirsi un “altro” punto di vista?

Senza nessuna pretesa di sistematicità, ma con la massima onestà intellettuale, il curatore, che da sempre ricerca la libertà di pensiero, ogni settimana propone al lettore, partendo da frasi di autori e filosofi, “tracce per itinerari alternativi”. Per quanto sia possibile a chiunque, in quanto figlio del proprio pensiero.

“Bisogna avere un kaos dentro di sè per generare una stella danzante”. Così scriveva più di un secolo fa il mio grande amico Federico, il papà del prospettivismo (al secolo F. W. Nietzsche). Ma essere abitati dal kaos è essere in crisi, almeno, di solito così si dice: “Sono in crisi, non so più che fare, non ho più nessuna certezza …”!

E’ quanto solitamente accade quando finisce una storia d’amore, quando un amico ti delude, quando scopri che non ti interessa la facoltà universitaria che credevi essere la risposta ai tuoi progetti, quando andare al lavoro è solo grigia routine. Per dirla da un diverso punto di vista: quando devi prendere una decisione che non è già stabilita da altri, dal comune modo di pensare, dalla logica dominante, da tutto quello che ti sembrava ovvio e saggio.

Ma quando in realtà è già tutto chiaro, predefinito, addirittura inevitabile, sei sicuro di essere tu a vivere la tua vita? Davvero quello è un momento di salutare equilibrio? In verità, non è forse quando non sei padrone di te e ti lasci vivere da una anonima volontà altrui? Ma allora, forse il momento di crisi è un momento felice, di pienezza esistenziale: è quando sei padrone della tua vita, quando puoi davvero scegliere, quando le regole le inventi tu, quando finalmente puoi diventare te stesso.

Già, non essere, diventare, in ogni istante, col diritto di cambiare, senza l’obbligo di quello che codardamente viene definita coerenza poichè non si ha abbastanza coraggio per chiamarla per nome: paura di assumersi la responsabilità di vivere davvero.

Allora sarà bene cambiare risposta alla banalissima e rituale domanda: “Come stai?”… adesso potremo finalmente rispondere: “Bene, grazie, sono assolutamente in crisi”.

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì: clicca qui per leggere tutti gli articoli