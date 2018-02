Nicola Berti a Savona: il 10 marzo sarà festa per il tifo nerazzurro

Albisola Superiore. L’Inter club Savona porta in casa Nicola Berti, colonna nerazzurra degli anni ’90 e già esterno di riferimento della nazionale azzurra: appuntamento con lui tra Savona e Bergeggi il 10 marzo 2018.

Quella di Berti nel Savonese sarà una lunga giornata, che inizierà alle 14.30 presso il centro sportivo Luceto ad Albissola Superiore, con una giornata di calcio per i bambini e le bambine tesserati nelle categorie scuola calcio, pulcini ed esordienti, di massimo 12 anni. Saranno presenti sul campo due allenatori del settore giovanile del F.C. Internazionale Milano insieme a Nicola Berti, che faranno giocare i ragazzi in un pomeriggio all’insegna del calcio con i colori nerazzurri. Potranno partecipare anche i bambini non tesserati ma, ovviamente, prima di entrare in campo verranno tesserati come Junior per la prossima stagione sportiva. Grandi sorprese nel villaggio Inter che verrà predisposto per i presenti e i genitori

A partire dalle 17.30 si svolgerà quindi un apericena con Nicola Berti presso il locale la Kava di Bergeggi, con uno straordinario aperitivo con una vista mozzafiato sul mar Ligure al costo di 17 euro a persona, dove sarà possibile incontrare il campione nerazzurro, scattare una foto insieme e trascorrere un pomeriggio indimenticabile. Dalle 20:30 cena intima con Nicola Berti, in sala riservata ai soli tesserati Inter club Savona, sempre al ristorante la Kava, con doppio menù di mare e di terra al costo di 40 euro.

Durante tutta la giornata saranno presenti gli operatori di InterTv. Per informazioni e prenotazioni (obbligatoria) contattare Giuliano 3497508859 e Gianni 3476033536.