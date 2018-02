Nemmeno Buran ferma la RunRivieraRun alla Verdi Marathon

Finale Ligure. Nemmeno le condizioni metereologiche fortemente avverse (neve, temperature abbondantemente sotto lo zero e vento gelido contrario) hanno fermato la spedizione dell’Asd RunRivieraRun alla 21ª edizione della Verdi Marathon di domenica 25 febbraio, classica di Salsomaggiore Terme, la cittadina in provincia di Parma conosciuta per le sue Terme ed il concorso di Miss Italia.

Quattro gare (10 km, Mezza Maratona, 30 km, Maratona) e 10 runners della società finalese che si sono distinti nonostante il vento siberiano: Pamela Sorace, nella 10 km, si è imposta nella sua categoria (SF35) con il record personale (47’40”), Simone Delmonte e Daniele Augustoni nella 21,097 km hanno polverizzato i loro record (1h25’32” Simone e 1h35’30” Daniele), così come Serena Sali (1h50’23”); ottima gara per Francesco De Cocco (1h51’25”) e Vincenzo Iannuzzi, alla sua prima mezza maratona (1h53’14”).

Ma è stata la Maratona che ha risentito, pesantemente, delle condizioni atmosferiche, penalizzando i tempi degli atleti, in eccesso, perlomeno di 10/11 minuti.

Al traguardo Beppe Squillace, che qui a Busseto (luogo di arrivo), nella scorsa edizione, aveva portato il suo primato a 2h52’33”, ha chiuso in 3h00’58” e a seguire, appaiati, sono giunti Paolo Desalvo e Davide Zunino (alla sua prima maratona) in 3h24’37”.

Luca Piccolo, impegnato nella Maratona, ha dovuto ritirarsi al 36° chilometro.