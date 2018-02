Liguria. Giornata contraddistinta da un clima sensibilmente più fresco ed instabile, attese piogge e deboli nevicate a bassa quota: sono le previsioni del Centro Limet.

Un minimo depressionario sull’Italia centro-meridionale richiama aria fredda da nord-est che si riversa sul nord del paese, nel mentre avanza velocemente da ovest una nuova perturbazione di matrice atlantica che determinerà una certa instabilità tra oggi e la prossima nottata.

Venendo alle condizioni attuali, già a partire dalla serata di ieri sono state rilevate e segnalate nevicate deboli/moderate su Appennino di levante ed Alpi Liguri: sulla Val Trebbia ed in Val d’Aveto, in particolare, già dal fondovalle. In nottata sono continuate le precipitazioni nevose nelle suddette zone, apportando anche accumuli. Sulla costa e nelle vallate non interessate dai fenomeni, i cieli sono solcati solo da qualche nube medio-alta. Durante la nottata le condizioni di cieli sereni ha fatto sì che le temperature minime andassero sottozero, in alcuni casi di molto, nelle vallate interne. Termiche tra i +2°C ed i +7°C lungo i litorali.

Il vero gelo, ancorato in quota, però si fa sentire sulle vette maggiori, difatti le nostre stazioni meteo del Rifugio La Terza (IM, 2065 m) e sul monte Bue (GE, 1785 m) rilevano rispettivamente: -10.3°C e -8.7°C

Nelle prossime ore il sole la farà da padrone lungo tutta la costa, in particolare sul levante ligure. Nubi in rapido aumento a partire dall’imperiese, dove dal tardo pomeriggio saranno probabili precipitazioni, i fenomeni si estenderanno poi al settore centrale con nevicate che potrebbero scendere anche sotto i 300 m nei versanti marittimi tra savonese occidentale e genovesato e saranno già a fondovalle nei versanti padani e nelle vallate tra Val Bormida e Valle Stura.

Nella giornata di domani l’instabilità potrebbe tendere a spostarsi verso i settori di centro-levante, unitamente a schiarite sul centro e sul ponente con temperature in generale ripresa.