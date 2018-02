Liguria. Il mediterraneo centro occidentale è interessato da una blanda ma estesa area ciclonica a carattere freddo. Il tempo in questo inizio settimana è pertanto caratterizzato da cielo chiuso e possibili precipitazioni, che risulteranno nevose a bassa quota. Sono le previsioni del centro meteo Limet.

Per oggi, lunedì 5 febbraio, attenzione anche per vento forte settentrionale su centro ponente con raffiche sino a burrasca. Altrove venti da sud est. Cielo coperto su tutta la regione. Al mattino possibili rovesci sul settore centrale, nevosi sopra i 400/500 metri sul versante marittimo, anche a fondovalle sul versante padano. Non si esclude qualche incursione a quote più basse in caso di rovesci più intensi anche sul lato costiero. Altrove precipitazioni discontinue deboli o moderate. Nel corso della giornata prosegue la possibilità di fenomeni che risulteranno tuttavia intermittenti. Tra pomeriggio e sera precipitazioni meno probabili a partire da ponente. Quota neve sui 500 metri del settore centrale, 700 sugli estremi regionali.

Temperature: in ulteriore calo



COSTA: Min +2/+7°C / Max +5/+8°C

INTERNO: Min -5/+2 °C / Max -3/+3°C

Domani, martedì 6 febbraio, molto nuvoloso o coperto al mattino. Qualche precipitazione possibile ma in un contesto in prevalenza asciutto. Peggiora nella seconda parte di giornata con fenomeni generalmente deboli o moderati, nevosi oltre i 500 metri sul versante costiero, sino fondovalle sul versante padano. Venti forti da nord. Mare mosso. Temperature in lieve aumento.

Mercoledì 7 febbraio, molto nuvoloso o coperto con residue precipitazioni in prevalenza nelle zone interne dei versanti padani. Parziale miglioramento in giornata. Ancora venti molto forti da nord.