Liguria. Anche oggi prosegue lo scorrimento d’aria più umida sull’ammasso freddo continentale esteso su gran parte dell’Europa; di conseguenza ci saranno ancora occasioni per nevicate a bassa quota secondo i previsori del centro meteo Limet.

Attenzione: persistono venti forti di tramontana sul Ligure Ovest al largo, Capo Mele: rinforzi a burrasca dal pomeriggio. Mare agitato a largo, tendente a molto agitato il settore più occidentale al largo. Ripresa delle nevicate moderate in serata nell’entroterra.

Oggi, martedì 6 febbraio, avremo nuvolosità diffusa su tutta la regione, tra la notte e il mattino proseguiranno deboli precipitazioni a prevalente carattere nevoso sul settore centro-occidentale; quota neve variabile tra i 200-300 m in base alla consistenza delle precipitazioni sul savonese, oltre i 400-500 m su imperiese; nel complesso asciutto a levante con isolate e temporanee aperture al mattino sulla riviera.

Fenomeni in temporanea generale attenuazione durante il pomeriggio, ma nuova intensificazione delle precipitazioni prevista in serata su tutta la regione, nevicate moderate nell’entroterra savonese e sulle Alpi Liguri.

Temperature: stazionarie le minime, in lieve aumento sulle quote Appenniniche le massime.

COSTA: Min +3/+6°C / Max +5/+9°C

INTERNO: Min -3/+3 °C / Max -1/+5°C

Domani, mercoledì 7 febbraio, condizioni di variabilità su tutta la regione con occasione per residue precipitazioni al momento più probabili sul settore centrale nella prima parte della giornata; quota neve intorno a 1200-1300 m sull’Appennino orientale, intorno a 600-700 m nell’entroterra savonese; asciutta la tendenza per il pomeriggio/sera sulla maggior parte dei settori. Venti: forti settentrionali tra la notte e il mattino sul settore centrale, tendenza al calo. Mari: agitato al largo sul settore occidentale; moto ondoso previsto in diminuzione da metà mattinata; tra mosso e molto mosso altrove; stirato sotto-costa a levante. Temperature: in aumento nell’interno e sulle quote appenniniche.

Giovedì 8 febbraio, tempo ancora variabile nel complesso, ma possibilità di schiarite più ampie a ponente durante la giornata; tendenza ad intensificazione della copertura nuvolosa dal pomeriggio sera; non si escludono deboli nevicate sul versante padano dell’Appennino centrale dalla sera.