Liguria. Aria fredda affluisce da est e nel contempo sbuffi più umidi arrivano dall’atlantico: secondo gli esperti del Centro Limet, questo mix creerà una situazione favorevole per fenomeni di instabilità.

Per la giornata di oggi si prevede tempo prevalentemente soleggiato ma con transito di innocue velature durante l’arco della giornata. Qualche nube bassa potrà comparire in serata sul settore costiero genovese in estensione a tutto il territorio durante la notte.

Venti moderati dai quadranti meridionali. Mare tra poco mosso e mosso.

Temperature in aumento nei valori massimi a causa della ventilazione meridionale, in calo nei valori minimi con gelate nelle zone interne. Sulla costa minime tra 2 e 7 gradi e massime tra 10 e 13 gradi; all’interno minime tra -6 e 0 gradi, massime tra 4 e 8 gradi.