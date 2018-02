Liguria. La debole e veloce perturbazione atlantica che ha interessato la nostra regione a cavallo tra la serata di ieri e la nottata odierna, tende ad allontanarsi rapidamente verso sud.

Una profonda depressione è presente sull’Atlantico settentrionale ed invia impulsi instabili verso il cuore dell’Europa. Nel frattempo però, un promontorio anticiclonico si sta organizzando sulla penisola iberica e riporterà condizioni di tempo stabile sul Mediterraneo occidentale. L’inverno vero rimane defilato verso le steppe russe (per ora) senza tentare incursioni verso il cuore dell’Europa.

Passando alla situazione attuale, sulla nostra regione, durante la nottata delle nevicate hanno ancora interessato il settore centrale della regione con alcune incursioni anche fin verso le coste ma senza accumulo, mentre le colline alle spalle di Genova, le zone interne e persino il monte di Portofino si sono svegliati ricoperti da qualche centimetro di neve. Le temperature minime non hanno subito variazioni rispetto alla giornata di ieri mantenendosi piuttosto basse: a Savona è stata di 4,1°C.

Nel corso della mattinata le schiarite avanzeranno da ponente guadagnando rapidamente campo verso levante. Residui fiocchi di neve potranno cadere sui versanti padani dell’Appennino di centro-levante ma saranno in rapido esaurimento. Dal pomeriggio generali condizioni di cielo poco nuvoloso con nubi alte in aumento a partire dal ponente in serata. Le temperature massime saranno stazionarie rispetto alla giornata di ieri con punte fino a +10°C lungo le coste e fino a +9°C nelle zone interne. Vento teso dai quadranti settentrionali, in indebolimento già nel corso della mattinata. Dal pomeriggio vento moderato da sud. Mare generalmente mosso, stirato dal vento al mattino.

La giornata di domani sarà caratterizzata da un nuovo aumento della nuvolosità sul genovese e sul savonese con temperature in aumento. Venti deboli da nord al mattino, dai quadranti meridionali nel pomeriggio. Temperature in aumento.

Venerdì 16 febbraio, nubi medio-basse tra Imperiese e Genovese di Ponente, cielo poco nuvoloso altrove.