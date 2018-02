Liguria. Persistono flussi settentrionali sulla nostra regione, causati da una depressione in spostamento verso l’alto Tirreno. Secondo le previsioni del centro meteo Limet fino al mattino avremo venti forti di tramontana su genovese e savonese, in particolare in zona Capo Mele. Mare molto mosso al largo, con moto ondoso in calo durante la giornata.

Nelle prime ore del mattino possibili ancora deboli nevicate nell’interno savonese, a fondovalle sul lato padano, e dai 300-400m sul versante marittimo, in esaurimento già nel corso della mattinata. Nelle valli interne del genovese e del Tigullio cielo nuvoloso o molto nuvoloso ma senza fenomeni, con graduali schiarite dal pomeriggio. Altrove il cielo sarà sereno o poco nuvoloso.

Temperature: stazionarie le minime, in aumento le massime.

COSTA: Min +3/+7°C / Max +7/+15°C

INTERNO: Min -2/+3 °C / Max +2/+8°C

Domani, giovedì 8 febbraio, aumento graduale della nuvolosità bassa tra il genovese e lo spezzino, ma senza fenomeni di rilievo. Altrove cielo poco nuvoloso. Venti al largo tesi da sud-ovest, sottocosta più moderati prevalenti da sud-est. Mari: mosso a Ponente, molto mosso a Levante. Temperature: stazionarie.



Venerdì 9 febbraio al mattino presenza di nubi basse sul settore orientale, in dissolvimento nel corso della giornata. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso.