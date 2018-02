Liguria. Una debole perturbazione transita proprio in queste ore sulla nostra regione; qualche precipitazione in atto sull’Appennino orientale e la Riviera Ligure di Levante. Maggiori schiarite a ponente. Calo termico previsto dalle prossime ore.

Un nuovo corpo nuvoloso, ampiamente previsto dai modelli del Centro Limet con alcuni giorni di anticipo, interessa la nostra regione in questo inizio di settimana, portandovi nuvolosità compatta e precipitazioni che questa mattina interessano soprattutto i settori orientali della regione. Trattasi di un impulso instabile circoscritto, il cui impatto sul territorio ligure sarà piuttosto marginale. A farne le spese tra quest’oggi, lunedì 12 e martedì 13 febbraio, sono soprattutto l’Appennino orientale e la Riviera di Levante, con qualche precipitazione sparsa ed alcune nevicate ancora su quote interessanti. Del tutto esclusi i settori di ponente ed il genovesato, laddove vi è spazio già adesso per alcune occhiate di sole.

Sul profilo delle temperature, dopo una effimera fase di venti meridionali ieri sera, domenica 11 febbraio, questa mattina lungo la costa troviamo nuovamente la colonnina di mercurio compresa tra +6°C/+8°C, la sensazione di freddo è accentuata dalla ventilazione vivace di Tramontana, destinata a subire un ulteriore rinforzo nelle prossime ore. Nelle prossime ore è prevista una nuova diminuzione delle temperature anche in quota.

Da domani, martedì 13 febbraio, rotazione fisiologica della ventilazione dai quadranti settentrionali, contestualmente ad un ribasso della temperatura con sensazione accentuata di freddo sia lungo le coste (ove soffierà tesa la Tramontana) sia nell’interno.

Situazione. Un fronte si appresta a fare il suo ingresso sulla penisola, con effetti più scarsi sui settori occidentali. La conseguente ciclogenesi permetterà il successivo afflusso di aria più fredda e secca.

Avvisi. Forte vento da nord dal pomeriggio con raffiche sino a burrasca su zone esposte come sbocchi vallivi, valichi appenninici, mare aperto.

Cielo e Fenomeni. Al mattino nuvolosità diffusa tra il promontorio di Portofino e lo spezzino, con possibili rovesci più intensi nelle zone interne. Sul settore centrale nuvoloso, non si esclude qualche locale pioggia ma in un contesto generalmente asciutto. Sul ponente saranno presenti invece delle schiarite. Nel pomeriggio nubi sparse sul settore centro occidentale, con aperture e senza fenomeni. A levante nuvolosità più compatta, ma in miglioramento lato costa, mentre continueranno le precipitazioni nelle zone interne, specie sui versanti padani. Quota neve in calo, specie nella seconda parte di giornata, sino fondovalle sui versanti padani, 400-500 metri sul versante costiero.

Venti. Inizialmente da sud est sul levante, settentrionali altrove. Ruotano da nord anche a levante e rinforzano ovunque nel pomeriggio sino a forti con raffiche di burrasca su zone esposte come da avviso.

Mari. Stirato sotto costa su centro ponente od al più localmente mosso per onda lunga. Mosso a levante.

Temperature: In calo.

COSTA: Min +2/+7°C / Max +10/+11°C

INTERNO: Min -6/+0 °C / Max +4/+6°C