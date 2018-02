Liguria. Venti forti e temperature in calo con un allerta neve gialla fino alle 13, ma il peggio arriverà nel tardo pomeriggio con l’arrivo del tanto temuto Burian che ‘congelerà’ letteralmente il nord Italia fino a giovedì.

Le temperature caleranno drasticamente fino a 10-12 gradi con il picco del freddo previsto per martedì.

Ecco le previsioni dei meteorologi di Limet, in attesa di nuovi avvisi dalla protezione civile.

Irrompono sul nord-Italia ingenti masse d’aria molto fredda, di estrazione artico-continentale. Tempo per lo più asciutto, a parte deboli nevicate sui versanti padani. Poderoso calo delle temperature tra lunedì 26 e martedì 27, con diffuse ed intense gelate, accompagnato da un netto rinforzo dei venti settentrionali (Tramontana/Grecale).

Avvisi: Venti tesi/forti da nord/nord-est. Deboli nevicate sui versanti padani, specie su val Bormida. Sensibile calo delle temperature dal tardo pomeriggio.

Cielo e Fenomeni: Nubi diffuse su tutta la regione. Deboli nevicate interesseranno i versanti padani, specie la val Bormida (come da avviso). Non si esclude lo sconfinamento di qualche fiocco in serata sui bacini marittimi.

Venti: Tesi/forti da nord/nord-est, in ulteriore rinforzo in serata.

Mari: Stirati sotto-costa. Molto mossi al largo.

Temperature: In deciso calo, specie dal tardo pomeriggio/sera.