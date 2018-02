Meteo, cielo variabile e calo delle temperature: da lunedì neve anche a quote basse

Liguria. Ecco la situazione meteo secondo Limet, Centro Meteo Ligure: l’aria fredda che affluisce da nord nord est determina la formazione di diversi minimi depressionari. Uno di questi determinerà, durante la giornata di domani, qualche rovescio nevoso sino a quote basse. Avviso per venti forti da Nord.

Previsioni valide per: domenica 4 febbraio 2018

Cielo e Fenomeni: al mattino nubi sparse interesseranno tutto il territorio risultando però più compatte tra genovese e savonese, dove potranno verificarsi dei rovesci che risulteranno nevosi a quote superiori ai 500-600 metri, possibili rovesci di graupel (neve tonda) sin sul livello del mare, altrove asciutto con pause soleggiate. Dal pomeriggio fenomeni in trasferimento sul levante con quota neve attorno ai 700 metri lato costa fino al fondovalle nei settori interni. Gli accumuli risulteranno di scarsa entità.

Venti: ventilazione moderata da sud est sul centro levante, moderata da nord sul savonese. Breve intermezzo da sud ovest durante le ore pomeridiane sul golfo Mare: mosso. Temperature: in deciso calo.

Previsioni valide per: lunedì 5 febbraio 2018

Cielo e Fenomeni: coperto su tutta la regione con precipitazioni di moderata intensità sopratutto tra savonese e genovese e quota neve sui 500m lato costa ma con possibili intrusioni più in basso in caso di rovesci più intensi, asciutto a levante. Dal pomeriggio estensione dei fenomeni anche sul levante mentre avremo un lento e temporaneo miglioramento a partire da ovest. Quota neve sui 600 metri lato costa mentre sino al fondovalle nei settori interni.

Venti: forti settentrionali con raffiche fino a burrasca sul centro ponente, moderati da sud est a levante. Mare: mosso. Temperature: stazionarie sui rilievi e zone interne, in leggero calo lato costa.

Tendenza per: martedì 6 febbraio 2018

Cielo e Fenomeni: nuvoloso con precipitazioni relegate alle zone interne del ponente, qualche piovasco potrà interessare anche la costa savonese. Quota neve sino al fondovalle nelle aree interne ma con temperature in rialzo. L’evoluzione resta da confermare nel dettaglio.