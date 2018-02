Liguria. Un esteso sistema depressionario irrompe sul nord-Italia, cagionando un intenso guasto delle condizioni meteorologiche sulla Liguria centro-orientale, con abbondanti piogge e copiose nevicate sulle vette appenniniche.

La figura altopressoria che nello scorso fine settimana era andata distendendosi lungo i paralleli dell’Europa centro-meridionale, determinando un importante aumento delle temperature sulla nostra regione, ed in particolare lungo la linea costiera, ben presto, nei giorni a seguire, ha cominciato a mostrare iniziali segni di cedimento, attraverso il graduale acuimento di un tiepido richiamo meridionale nei bassi strati atmosferici e la conseguente risalita di nubi medio-basse di stampo marittimo, fino ad arrivare alle prime, deboli precipitazioni, specie sui settori centro-orientali.

Una lenta azione di erosione del tessuto anticiclonico che nella giornata di oggi culminerà con l’entrata franca sul Mediterraneo di un esteso sistema di bassa pressione, alimentato da masse d’aria piuttosto fredda, di matrice artico-marittima. Le piogge, già attive in questo momento su parte del territorio regionale, andranno, quindi, via via intensificandosi ed espandendosi nel corso delle prossime ore, in particolare lungo le aree interne ove, complice l’azione di sbarramento offerto dalla cordigliera appenninica avverso le tese/forti correnti sud-occidentali in risalita dal Tirreno, i fenomeni si faranno particolarmente insistenti, dando luogo a cumulate pluviometriche, localmente, superiori a 150 millimetri.

Contestualmente, al di sopra dei 1400/1500 metri di quota, a cadere copiosa sarà la neve; neve che, a partire dalla serata, con l’affluenza di aria più fredda dai quadranti nord-orientali, guadagnerà progressivamente terreno verso il basso, arrivando a fare la sua comparsa fin’anche a fondovalle su buona parte dei bacini padani.

Di contro, assai poco significativi, se non, in taluni casi, addirittura nulli risulteranno i riscontri precipitativi sul medio ed estremo ponente regionale, comparti, questi, assai poco congeniali alla fenomeno-genesi di fronte a siffatte trame bariche.

Il regime eolico non subirà apprezzabili variazioni fino alla prossima notte; a seguire, la crescente ingerenza settentrionale tra il savonese ed il genovese costringerà le correnti di Libeccio a battere gradualmente in ritirata verso levante. Anche il mare, in condizioni del tutto proibitive in questo momento, con picchi d’onda fino a 4 metri davanti alla costa medio-orientale, comincerà a mostrare i primi segni di abbattimento solo sul finire del dì.

Dal punto di vista termico non assisteremo a variazioni degne di nota: escluse le vette montuose, le temperature massime si attesteranno, grossomodo, tra 11 e 13 gradi lungo le riviere, tra 5 e 9 gradi nell’entroterra.

Nella giornata di domani, venerdì 2 febbraio, il sistema perturbato muoverà i propri passi verso est, permettendo così un miglioramento delle condizioni meteorologiche sulla nostra regione, accompagnato da un significativo rinforzo dei venti di Tramontana/Maestrale ed un certo calo delle temperature.