Mediatori immobiliari all’appello per gli esami di idoneità

Savona. La Camera di Commercio Riviere di Liguria di Imperia, La Spezia e Savona ha indetto una sessione di esame di idoneità per l’esercizio dell’attività di agente d’affari in mediazione.

Possono partecipare all’esame i cittadini italiani e di altri stati membri dell’Unione Europea residenti o con comprovato domicilio professionale nelle province di Imperia, La Spezia e Savona. I cittadini non appartenenti ai paesi membri dell’Unione europea sono ammessi a condizione che siano in possesso di un regolare permesso o carta di soggiorno rilasciata dalla competente Autorità e sempre che dimostrino di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana. Per partecipare alla sessione d’esame è necessario inoltre che i candidati abbiano frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale.

Le domande di ammissione devono essere redatte in forma scritta, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda presente sul sito Internet camerale a questa pagina e devono essere presentate a partire da giovedì 8 febbraio a martedì 13 marzo.

Le prove scritte sono in programma il giorno martedì 27 marzo 2018 a partire dalle ore 15.00 nell’Aula Magna An 2 al campus universitario di Savona in via Magliotto 2, Savona.

Per ulteriori informazioni è possibile leggere l’avviso pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet della Camera di Commercio Riviere di Liguria www.rivlig.camcom.gov.it