Maltempo, riattivato dalla Regione il percorso previsto per le emergenze

Liguria. La riattivazione del percorso previsto per le situazioni emergenziali, con il monitoraggio costante degli accessi nei Pronto soccorso, il potenziamento dell’area neuro-traumatologica e la valutazione attenta e puntuale delle condizioni di dimissibilità dei pazienti e del rientro al domicilio degli stessi, affinché le stesse avvengano in sicurezza, sia per quanto riguarda il mezzo di trasporto, sia per quanto riguarda orario di dimissione e relativa destinazione. Sono alcune delle principali misure adottate dal sistema sanitario ligure, su indicazione di Regione Liguria e Alisa, per far fronte all’ondata di di freddo eccezionale che sta interessando il territorio a seguito dell’arrivo di una perturbazione di origine artica.

Regione Liguria ha inoltre scritto ad Anci e a tutti i sindaci per sottolineare la preoccupazione rivolta alle persone senza dimora costrette a vivere per strada: è stata quindi sollecitata l’attuazione in maniera tempestiva di tutte le misure sufficienti e necessarie per la tutela della loro salute.

A questo proposito, Regione ricorda lo stanziamento annuo di risorse destinate ai cinque Comuni capofila delle Conferenze dei sindaci delle Asl per implementare e sviluppare, in sinergia con le associazioni di volontariato impegnate sul territorio, i servizi in risposta ai bisogni primari (dalla distribuzione di viveri, indumenti e farmaci, alla cura e igiene della persona fino alle mense), i servizi di accoglienza notturna (dormitori, comunità semiresidenziali e residenziali, alloggi protetti o autogestiti) e i servizi di accoglienza diurni.

In particolare, queste le misure adottate dall’Asl 2 Savonese: sono state allertate le imprese che, in caso di neve o gelo devono intervenire con la massima sollecitudine eseguendo la pulizia neve e spargimento sale all’interno di tutte le strutture Ospedaliere e Territoriali; è stata riattivata la verifica puntuale e costante degli accessi ai Pronto soccorso e dei posti letto disponibili, tramite comunicazione interna tra i responsabili direzione sanitaria, pronto soccorso e ufficio infermieristico; è prevista la possibilità di effettuare rinforzo presenza infermieristica in caso di necessità presso i Pronto soccorso; è stata potenziata la reperibilità degli specialisti ortopedici soprattutto nei fine settimana con allertamento anche dei direttori di Unità Operativa; è stata predisposta l’attenta e puntuale valutazione delle condizioni di dimissibilità dei pazienti e del rientro al domicilio degli stessi, affinchè le stesse avvengano in sicurezza, sia per quanto riguarda il mezzo di trasporto, sia per quanto riguarda orario di dimissione e relativa destinazione.

Per quanto riguarda il Servizio del Numero Unico Emergenza 112 nella giornata di ieri, domenica 25 febbraio, il servizio è stato potenziato e sono state impartite precise disposizioni in merito ad eventuali criticità. In caso di necessità la misura verrà replicata.

La Regione, inoltre, ha diffuso un vademecum per l’emergenza freddo: