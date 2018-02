Maltempo, la protezione civile di Alassio in azione per prevenire il gelo

Alassio. La città del Muretto si prepara a fronteggiare il gelo siberiano. La protezione civile ha provveduto a distribuire sale per evitare il congelamento delle strade.

“Nella giornata odierna, è stato distribuito sale nelle strade di regione Cavia e sono stati allestiti punti a disposizione dei cittadini nelle Sms delle frazioni di Caso, Moglio e Solva – affermano l’assessore Angelo Vinai e il consigliere con incarico alla protezione civile Cesare Signoris – La protezione civile è a disposizione per tutti i cittadini che necessitassero sale per le strade periferiche e per i ‘caruggetti’. Per qualsiasi esigenza, li invitiamo a contattare i volontari della protezione civile”.

In previsione dell’annunciata ondata di freddo e maltempo che dovrebbe raggiungere la costa ligure nelle prossime ore e nei prossimi giorni, Sca raccomanda agli utenti di Alassio residenti nelle zone collinari di prendere precauzioni per proteggere i contatori, al fine di prevenire disagi e il loro possibile congelamento. I tecnici della Sca informano che è possibile proteggerli semplicemente avvolgendoli con panni, stracci, coperte o vecchi vestiti. Tale operazione può contribuire a evitare che l’ondata di freddo e di gelo causi problemi al funzionamento dei contatori.