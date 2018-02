Maltempo e forte vento, albero si abbatte sulla strada a Vado Ligure

Vado Ligure. E’ rimasta chiuso alla viabilità il tratto di strada interessato dalla caduta di un albero, in via Montegrappa a Vado Ligure, a causa del maltempo e del forte vento che ha interessato il savonese.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17 e 30 di oggi pomeriggio, un albero si è abbattuto sulla via che porta verso la località San Genesio: per fortuna non ha provocato grossi danni e per fortuna in quel momento non stava transitando alcun veicolo o mezzo.

Immediato è scattato l’allarme con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco del distaccamento di Savona, che hanno provveduto all’operazione di taglio e rimozione del tronco che stava bloccando completamente la circolazione viaria.

Inevitabilmente non sono mancanti disagi, tuttavia la rapida azione dei pompieri ha consentito il ripristino alla normalità in breve tempo, completando l’intervento di pulizia e messa in sicurezza del tratto di viabilità vadese.