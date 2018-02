Mallare, ossa di cinghiale appena macellato abbandonate sul ciglio della strada

Mallare. Singolare ritrovamento, lungo una strada vicinale della frazione di Montefreddo, da parte di un gruppo di mallaresi, che nei giorni scorsi stavano accompagnando i loro cani nella consueta passeggiata quotidiana.

Proprio sul ciglio gli animali hanno fiutato qualcosa di anomalo, e poco più in là, nemmeno nascosto, è apparso un sacco di ossa di cinghiale, con il musetto ancora integro. Da una prima occhiata è apparso subito che si trattasse di un ungulato appena macellato, probabilmente da qualche bracconiere, che si è disfatto di ciò che non serviva senza nemmeno tentare di celarlo.

Un episodio che ha allarmato i proprietari dei cani, innanzitutto preoccupati che il contenuto del sacco fosse avvelenato o dannoso per gli animali. Ma non solo, l’episodio ha destato curiosità perchè la stagione venatoria al cinghiale è ormai chiusa, e abbandonare in quel modo gli scarti di una macellazione non è certo consuetudine dei cacciatori.