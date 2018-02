“Mai più fascismi”, a Savona presidio e raccolta firme per l’appello nazionale

Savona. Ieri pomeriggio le segreterie nazionali di Cgil, Anpi e i presidenti di Arci e Libera hanno diffuso un comunicato per spiegare le ragioni della scelta di sospendere la manifestazione antifascista in programma per sabato a Macerata. “Nel prendere atto dell’appello, seppur tardivo, del Sindaco di Macerata affinché si fermino tutte le manifestazioni in città per il clima di smarrimento, paura e dolore vissuto dalla comunità locale – scrivono Cgil, Anpi, Arci e Libera – abbiamo assunto la decisione, non senza preoccupazione e inquietudine, di sospendere la manifestazione nazionale del 10 febbraio”.

Tuttavia l’appello e la battaglia “Mai più fascismi” prosegue e a Savona, sabato 10 febbraio, si terrà un presidio e raccolta firme dalle ore 10.00 alle ore 12.00 in via Paleocapa a Savona, in cui verrà diffuso materiale informativo e sarà disponibile la modulistica per firmare l’appello nazionale.

“La raccolta online delle firme sfiora già le 50 mila. Ma si va avanti. In tutte le sedi della Cgil di Savona , come in tutto il Paese , sono disponibili i moduli per la raccolta delle firme” affermano Cgil, Anpi, Arci e Libera Savona.

“Pretendiamo che Macerata non diventi un luogo di attiva presenza neofascista: ciò sarebbe in violazione della Costituzione della Repubblica, delle leggi vigenti in materia e della civiltà. Siano quindi vietate le iniziative annunciate per i prossimi giorni in città da Forza Nuova, da Casapound e da tutti i seminatori di razzismo. Il Sindaco sia protagonista, assieme ai Ministri deputati, di questa operativa assunzione di responsabilità”.

“Il nostro impegno continua nel solco di una forte azione di contrasto ai fascismi e ai razzismi che dovrà necessariamente condurre il Governo a sciogliere i partiti e le associazioni che si richiamano a quelle aberranti ideologie”.

“Nell’invitare caldamente le cittadine e i cittadini a firmare in modo massiccio l’appello “Mai più fascismi”, chiamiamo fin d’ora a raccolta tutti i sinceri antifascisti e democratici per una grande manifestazione nazionale unitaria, da realizzare prossimamente. La data e il luogo saranno decisi e comunicati dalle organizzazioni promotrici dell’appello” concludono Cgil, Anpi, Arci e Libera Savona.