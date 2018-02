Mai più fascismi, mai più razzismi: la manifestazione nazionale a Roma il 24 febbraio

Le organizzazioni promotrici dell’appello “Mai più fascismi”, che sta raccogliendo migliaia di firme in tutta Italia, hanno promosso per sabato 24 febbraio, a Roma, la manifestazione nazionale “Mai più fascismi, mai più razzismi”.

Il concentramento alle ore 13.30 in Piazza della Repubblica, per un corteo che raggiungerà Piazza del Popolo dove, dalle 15, si alterneranno gli interventi sul palco.

L’invito a partecipare è rivolto “alle tante cittadine e cittadini che credono in un Paese antifascista, democratico, solidale, responsabile e civile, e che contrastano ogni deriva razzista e oscurantista”

“Le intimidazioni che si sono susseguite in questi mesi, culminate nel ferimento a colpi di arma da fuoco di sei stranieri a Macerata, non vanno assolutamente sottovalutate – affermano dall’Arci – ma denunciate con fermezza, ribadendo i valori della nostra Costituzione e la necessità che venga applicata in ogni sua parte. Dopo le iniziative dei mesi scorsi, e le manifestazioni a Macerata e in altre città saremo di nuovo in piazza a Roma contro tutti i fascismi e i razzismi”.

Per partecipare alla manifestazione partendo da Savona, è possibile contattare le sedi locali delle organizzazioni promotrici quali CGIL, ANPI ed ARCI.

Per maggiori dettagli sul viaggio in treno (partenza da Savona verso le 8:00 di sabato, ritorno alle 01:00 di domenica) è possibile contattare il Comitato ARCI Savona via mail a info@arcisavona.it o telefonicamente allo 019/804433.