Maffezzoli porta il titolo italiano della greco-romana alla Portuali Savona

Savona. Matteo Maffezzoli conquista il titolo italiano assoluto nella lotta greco romana, categoria 82 kg, portando il bottino della Portuali Savona a un oro, tre argenti e un bronzo.

Maffezzoli ha vinto la prova di Ostia, con al seguito i tecnici Chessa, Maggiale e Laganaro: il suo cammino verso il titolo è stato denso di vittorie nettissime nei primi turni, fino alla finale contro il romano Giuffrida, superato di cinque punti.

Con questa vittoria per l’azzurro si apre la possibilità di prendere parte alle selezioni azzurre in vista dei Giochi del Mediterraneo e c’è lo spazio per la crescita anche in vista di Tokyo 2020. Il sogno azzurro e la tradizione della Portuali prosegue anche in questo decennio.

Sul podio, secondi, anche Federico Pala, Riccardo Crimi e Michela Chessa; terzo Andrea Giordanella.